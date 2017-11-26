26.11.2017 | 16:50

Все хотят, чтобы не было во дворах аварийных деревьев, машины не газовали под окнами. Но не все готовы терпеть проблемы, связанные с преобразованиями. На проспекте Победы между строением № 13 и детским садом был заброшенный угол. За его обустройство взялось ТСЖ дома поблизости.

«Деревья пилили от этого дома. Тут она сама - управляющая - взяла себе дом, убирается. Деревья пилили отсюда, она нанимала», - рассказала и показала одна из местных жительниц.

Дозвониться до председателя ТСЖ журналистам программы «Служба 11» 11 канала не удалось, на связь она потом так и не вышла. Вероятно, опасалась, что снова придется выслушивать чьи-то претензии. А их было немало.

«И вот они все свалили, и всю грязь вот тут нам теперь сделали, всю дорогу сделали грязную. Убирали деревья, ветки, трактор сделал нам, машина», - пояснила другая горожанка.

И ведь не парковка там будет: песочницы поставили, чтобы автомобилисты не ринулись занимать освобожденный от бурьяна и старых деревьев участок. Местные ландшафтные дизайнеры придумают, как пеньками облагородить территорию. Весной она станет совсем иной.