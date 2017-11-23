23.11.2017 | 16:09

Внутриквартальной дороге на улице Калинина поможет только капитальный ремонт. Этот участок, соединяющий основную проезжую часть с улицей Красной, тянется вдоль дома № 91. Здесь постоянно курсирует тяжелая техника, а потому асфальт разбит, пострадали даже тротуары.

На разруху пожаловались пешеходы. Особенно тяжело приходится тем, кто не может ходить без клюшки.

«Я вообще зимой боюсь, потому что скользко. Даже на «трех ногах» страшно», - рассказала пожилая местная жительница.

Минувшим летом дороге досталось еще и из-за ремонта сетей. Он был затяжным, раскопки велись на отдельном участке, и экскаваторы с грузовиками раздавливали проезжую часть.

«Ремонтировались магистральные сети, потом, как нам объясняли, ремонтировались разрывы при опрессовке МКП теплоснабжения периодически. Теперь тепловые сети восстанавливают», - прокомментировал тогда председатель ТСЖ «Красная горка» Сергей Васильевич.

Когда тепловики уехали, подрядчики выровняли непосредственно тот участок, где были раскопки. Выбоины на дороге никто засыпать не стал, из-за чего еще сильнее стала стираться граница между проезжей частью и тротуаром.

Но все познается в сравнении. Петр Петрович - с Урала. По его словам, в родном Пермском крае с дорогами дела обстоят еще хуже.

«Между крупными населенными пунктами более-менее, а по деревням там все кругом разбито. В Пензе мне намного больше нравится, но мы еще пока только неделю здесь живем, особо и сказать пока нечего», - поделился Петр Петрович.

Может, с течением времени мужчина поменяет мнение, но пока выбоины на пензенских дорогах уральского гостя совершенно не раздражают.