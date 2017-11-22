22.11.2017 | 18:32

В районе улиц Пушкина и Ставского закончился ремонт теплотрассы. Ресурсоснабжающая организация меняла участки сетей. Процесс был долгим, пришлось взламывать новый асфальт на улице Ставского, перекопать полтерритории детского сада и частично зайти на придомовой участок дома № 17 на улице Пушкина, где, собственно, и возник конфликт интересов. Его спровоцировала полоса испорченной дороги: несколько метров подрядчики выровняли, а небольшой пласт оставили как был.

«У нас есть гарантийное письмо, что будет восстановлена территория и площадка, в общем, все, что было по необходимости разрушено. Сейчас это все якобы сделают. Но сегодня я вышла и спрашиваю: «А вот этот кусочек нам делают или нет?» Рабочие ответили, что у них все принято», - рассказала член совета дома № 17 Галина Александровна.

Активистка посетовала, что никто даже не поинтересовался, довольны жители или нет. Но, конечно, важно не столько мнение, сколько сам факт испорченного участка.

«Понимаете, эта яма якобы несущественная, но она сделана не по хозяйскому подходу. Если трактор будет убирать снег, то, выезжая из нее, он своим ковшом снесет асфальт. И потом, асфальт негладкий», - высказала мнение женщина.

Есть еще один неприятный момент - тяжелые машины задели шлагбаум и повредили его. Жильцы ставили конструкцию за свой счет, а это не дешево. Прощать поломку люди не собираются: если территорию им не восстановят как следует, не починят шлагбаум, активисты напишут жалобу в департамент ЖКХ.