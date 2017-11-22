22.11.2017 | 13:04

Жители улиц Кулакова и Суворова уже возненавидели свою контейнерную площадку. С лета она стала в три раза больше и заняла много места. Людям приходится выскакивать на проезжую часть, чтобы выбросить пакет.

«Мы стоим и ждем, когда машины пройдут, и только потом несем мусор. Невозможно пройти», - рассказала местная жительница.

Раньше здесь было всего четыре бака для жителей ближайших домов, остальные находились на стыке улиц Шевченко и Бакунина. Но здесь стали строить новую школу, и контейнеры, к общему неудовольствию, перенесли впритык к дороге.

«Здесь грязь, кошки, лазают бомжи и все кому не лень. Ну и в нашем доме, конечно, - мухи и все на свете. Даже на третьем этаже нельзя открыть окно», - пожаловалась тогда женщина, живущая по соседству.

Жалобы лились рекой, вот только администрация города приняла окончательное и бесповоротное решение: новое учебное заведение и мусорка несовместимы.

«Школа там всю жизнь была, не только сейчас», - подметила еще одна пенсионерка.

И действительно, когда здесь стояло старое учебное заведение, баки никого не смущали.

«Если уж не хотят мусорку отсюда убирать, то хотя бы вход сделали с другой стороны. За забором машина нас не видит, опасно, детей послать мусор выбросить нельзя - сшибут только так. Тут даже Панюхина чуть не сбили, когда он приезжал сюда, мусорку смотреть. Он только отстранился от машины, и все», - рассказала пожилая пензячка.

Тихон Панюхин - заместитель главы администрации Ленинского района, ему тоже показывали на опасные подходы к площадке. Но решение зависит не только от этого чиновника, и каким оно должно быть, люди пока сами не знают. При этом установить ограждение со стороны дороги тоже нельзя: тогда отходы забирать будет трудно, а бумаги и мешки полетят в окна домов на улице Кулакова.