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Из жизни | На проспекте Строителей опаздывают с ремонтом ступеней на два месяца

22.11.2017|13:22
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Коммунальщикам трудно работать со старшей по дому № 60 на проспекте Строителей Марией Ивановной. Дело в том, что она постоянно что-то от них требует: то ремонт в подъездах сделать нужно, то трубы в подвале поменять, а бывает, что и вовсе отчет о проделанной работе со сметой просит. Недавно женщина решила заменить ступени. Специалисты сделали, но Марии Ивановне не понравилось, и пришлось переделывать.

«Сначала не было уголков - просто залили раствором. Я пригласила сюда мастера, мы с ним прошлись здесь, и он сфотографировал. Во вторник у генерального был прием, он ему фото показал. Утром я выхожу в 9 часов - тут уже работают сваркой», - рассказала активистка.

Но и эту попытку Мария Ивановна не засчитала: о металлические конструкции можно поранить ногу, да и приварены они неровно.

«Все наперекосяк. Когда они это будут заделывать, я не знаю», - выразила недовольство женщина.

Вероятно, коммунальщики уже ответили ей на вопрос в бумаге от 20 июля.

«Покраска турникета выполнена. Ремонт входных групп подъезда в МКД № 60 по улице проспект Строителей планируется выполнить в срок до 15 сентября 2017 года», - зачитала пенсионерка.

С завершением работ опоздали на два месяца, но дверь на самом деле покрасили в темно-зеленый цвет. Может быть, к Новому году, в морозы ступени переделают и установят пандусы - Москва тоже не сразу строилась.

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