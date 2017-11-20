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Из жизни | На улице Калинина появится остановка взамен торговой точки

20.11.2017|13:29
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На остановке «Универсам» на улице Калинина от киоска, где продавали пищу быстрого приготовления, остались только балки и какие-то плиты. Рабочие МУП «Пензадормост» убрали площадку, выровняли территорию. Прохожие быстро догадались, с какой целью это сделано: здесь появится остановочный павильон.

«Выходишь из троллейбуса - остановки нет, мокнешь под дождем. Нам остановка любая подойдет, только бы дождь не капал на нас. Теперь не знаю, что здесь будет. Но без остановки нам плохо», - пожаловалась пензячка.

На остановке будет точно такой же навес, как и на 8-го Марта, Мира и других улицах Пензы. Горожане благосклонно приняли предложенные им образцы, разве что лавочки пристраивали или слишком высоко, или чересчур низко.

А вот на противоположной стороне улицы Калинина коммерческие объекты так и продолжают стоять плотной стеной, хотя чиновники были и против них. Под крышами этих точек пассажиры сейчас прячутся от осадков.

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