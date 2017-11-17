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Из жизни | В 5-ом Виноградном проезде жалуются на проблемы с посещением врача

17.11.2017|12:45
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Несколько месяцев назад, по словам Александра Михайловича, у жителей дома № 16 по 5-му Виноградному проезду начались проблемы с посещением амбулатории, хотя она находится прямо за пятиэтажкой.

«Мы сейчас не можем попасть к своему врачу. В теории можно, но приходится ждать очереди - сначала обслуживают тех, кто по записи, а потом уже нас. Если у них распланирован весь рабочий день, то они могут нас и вовсе не принять», - рассказал Александр Михайлович.

Когда за домом был закреплен участковый терапевт, было намного проще и быстрее.

«Раньше как - приходили, записывались к своему врачу, приходили ко времени, принимались и все. И она нас уже знала, наше состояние. Ну как же так, такой дом, 70 квартир оставить без врача? Получилось так, что наш дом ни к какому участку сейчас не относится», - добавил пенсионер.

В руководстве городской поликлиники пояснили, что, вероятно, жители что-то напутали: дом не может не попасть ни в один участок, а вот врачей, на самом деле, сейчас меньше обычного.

«Да, действительно, там работали доктора Марутина, Брюханов и Бурова. В настоящий момент Марутина в отпуске, Бурова временно принимает по адресу Кронштадтская, 12, доктор Брюханов также принимает в этой амбулатории. Надо сказать, что бесхозных участков у нас нет, каждый участок закреплен за определенным врачом. Поэтому отказа в приеме пациентов быть не может, тем более, что по федеральному законодательству прием врача общей практики и участкового терапевта осуществляется в день обращения», - отметила заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Елена Семечкина.

При этом в очереди не должно быть приоритета одних пациентов перед другими. Все принимаются по записи вне зависимости от участка.

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