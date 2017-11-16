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Из жизни | Жительнице дома № 21 на 8 Марта некачественно установили окно

16.11.2017|15:36
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Валентина Васильевна каждый месяц с небольшой пенсии откладывала деньги на покупку пластикового окна. В конце октября жительница дома № 21 на улице 8 Марта наконец-то обзавелась обновкой почти за 16 тысяч рублей. Но при установке лопнуло стекло.

«Он сам вскрикнул: «Ого!» Я подхожу и вижу - трещина. Но они сказали: «Вы не беспокойтесь, мы поставим», то есть они не отрицали, что поставят. Но тратится мое время, которого у меня и без того нет. Вот такой подарок мне ко дню рождения преподнесли», - посетовала пожилая пензячка.

Полмесяца прошло, а пенсионерка все ждет замены стекла. Присмотревшись к конструкции, она нашла еще ряд недочетов.

«Все запенить надо, разве такие щели должны быть?» - возмутилась женщина.

По словам Валентины Васильевны, подоконник якобы установлен с наклоном в сторону окна.

«Отсюда будет течь, поскольку он наклонен туда, вода будет скапливаться, то есть я должна постоянно ходить с тряпкой», - рассказала и показала горожанка.

Со стороны улицы тоже не все так, как хотела женщина. Она думала, что и за наружную отделку заплатила, но в договоре это оказалось не зафиксированным. Валентине Васильевне посоветовали обратиться за юридической консультацией в Ассоциацию потребителей области.

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