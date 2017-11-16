16.11.2017 | 09:58

Вмешательство бдительной жительницы села Русский Камешкир предотвратило массовую драку в райцентре.

Приметливая женщина увидела, что возле одного из магазинов собирается агрессивно настроенная молодежь с явным намерением затеять побоище. Сельчанка немедленно позвонила в правоохранительные органы.

«Прибыв на место, сотрудники полиции одним своим присутствием распугали хулиганов, и те разбежались. Нескольких из них все же удалось задержать. На одного молодого жителя Старого Чирчима составлен административный протокол, другой написал заявление о нанесении ему телесных повреждений», - пишет газета Камешкирского района «Новь».

По предварительной информации, яблоком раздора для противников стала женщина.