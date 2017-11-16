Вмешательство бдительной жительницы села Русский Камешкир предотвратило массовую драку в райцентре.
Приметливая женщина увидела, что возле одного из магазинов собирается агрессивно настроенная молодежь с явным намерением затеять побоище. Сельчанка немедленно позвонила в правоохранительные органы.
«Прибыв на место, сотрудники полиции одним своим присутствием распугали хулиганов, и те разбежались. Нескольких из них все же удалось задержать. На одного молодого жителя Старого Чирчима составлен административный протокол, другой написал заявление о нанесении ему телесных повреждений», - пишет газета Камешкирского района «Новь».
По предварительной информации, яблоком раздора для противников стала женщина.
Не та-ли женщина вызвала,из-за которой все и собрались подраться?)