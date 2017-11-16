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Из жизни | В Русском Камешкире сельчанка предотвратила драку из-за женщины

16.11.2017|09:58
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Вмешательство бдительной жительницы села Русский Камешкир предотвратило массовую драку в райцентре.

Приметливая женщина увидела, что возле одного из магазинов собирается агрессивно настроенная молодежь с явным намерением затеять побоище. Сельчанка немедленно позвонила в правоохранительные органы.

«Прибыв на место, сотрудники полиции одним своим присутствием распугали хулиганов, и те разбежались. Нескольких из них все же удалось задержать. На одного молодого жителя Старого Чирчима составлен административный протокол, другой написал заявление о нанесении ему телесных повреждений», - пишет газета Камешкирского района «Новь».

По предварительной информации, яблоком раздора для противников стала женщина.

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Гость|16.11.2017 10:27|

Не та-ли женщина вызвала,из-за которой все и собрались подраться?)

Гость|16.11.2017 10:57|

Нашли из-за чего

Гость|16.11.2017 11:06|

Гость писал(a):

Нашли из-за чего
Это точно. Мужики совсем самоуважение потеряли: из за баб себе жизнь портят

Имя: Гость
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