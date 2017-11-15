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Из жизни | Жители Калужских проездов страдают от запаха с подворья соседа-фермера

15.11.2017|12:15
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Во втором Калужском проезде на маленьком участке один предприимчивый гражданин создал целую ферму. Жильцы окрестных улиц уже больше года пытаются привыкнуть к специфическому запаху.

Хозяин фермы поставил загоны для скота только после проверок различными службами. До этого же многочисленные утки, куры и другая живность просто бродили по огороду. Сейчас видно лишь петуха с тремя наседками и одну козу.

«Опилками засыпали, закрыли сверху, а летом здесь все было открыто. Мы проходим по дороге - на всю улицу невыносимый запах», - пожаловалась местная жительница Татьяна.

Обеспокоенные жильцы объединили усилия и стали писать в инстанции. Специалисты из разных ведомств приходили и насчитали порядка 500 голов скота, выяснили, что погибшие птицы попадают в пищу псам, охраняющим подворье.

Предприниматель так и не вышел. Как рассказали соседи, он начал огораживаться и запираться после проверок, а теперь вовсе никого не впускает.

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