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Из жизни | В доме № 19 на Фурманова недовольны новой управляющей компанией

15.11.2017|13:04
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Петр Павлович, активист из дома № 19 на улице Фурманова, за последние полгода не раз обращался в свою управляющую компанию, которая долго боролась за право обслуживать девятиэтажку. Работой коммунальщиков люди недовольны: мало того, что ремонта в подъезде они так и не дождались, так еще и лампочку там вкрутить никак не могут.

«Я ходил, разговаривал с электриками, спрашивал, как нам все здесь отремонтировать. «Делайте заявки, платите деньги, мы все вам сделаем». Я говорю: «А почему я должен платить деньги? Я уже оплатил ремонт и содержание жилья», - рассказал пенсионер.

Конечно, проще самому сходить в магазин и приобрести лампочки, но, по мнению мужчины, это неправильно. Расходы на освещение уже включены в тариф. При смене организации представители новой УК заявляли о том, что обеспечат дому хороший уход, но почему-то не выполняют свои обязанности.

«Мне они отвечают, что у них нет денег. Как это нет? У нас квадратный метр жилья стоит 18,5 рублей. В нашем доме 11 658 квадратных метров, а в месяц это 220 тысяч», - подсчитал активист.

По его мнению, старший поступил неправильно и с почтовыми ящиками в подъездах.

«Он заменил ящики в подъездах со второго по шестой, а у нас нет, хотя мы тоже платили деньги», - возмутился Петр Павлович.

Люди надеялись, что после смены управляйки станет лучше, однако на деле они этого не почувствовали.

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