15.11.2017 | 12:34

Обитатели деревянных домов поселка Нефтяник попросили элементарной помощи - вывезти горы срезанных веток и полусгнившие бревна. Все это лежит в нескольких метрах от двухэтажек, которые являются единственным жильем для их хозяев. Если случится пожар, то от бараков и частных домов останутся лишь горсти пепла.

«Видели сколько? Года три лежат, а то и больше. Нужно убирать, а МУП ничего не делает, вообще ничего. Мы платим, а они каждый год все прибавляют и прибавляют», - пожаловалась местная жительница Мария Петровна.

Кронирование деревьев - дело хорошее. Их обрезали, но те снова начали обрастать - пора заново опиливать длинные ветки. И, конечно же, нужно ликвидировать залежи сучков на обочине дороги в поселке Нефтяник.