13.11.2017 | 12:29

Пензенские работники пассажирского транспорта рассказали о животрепещущей проблеме уборных на конечных остановках. К примеру, на Российской, у конечной автобуса № 70, вообще нет туалета. На Ладожской имеется коробка, вот только шоферы и кондукторы идут туда в крайних случаях.

«Получается, что мы не люди, мы роботы. Двенадцать часов в салоне!» - возмутилась кондуктор Людмила.

«Водители-то более мобильные, могут как-то разрешить свою проблему, но нам, женщинам, категорически невозможно так терпеть. Страшно ходить по всем этим фекалиям. Все ведь тащится в салон», - поддержала коллегу Наталья.

«В пробках вот так постоишь, а потом куда бежать?» - пожаловался один из водителей.

Свободного времени у водителей и кондукторов в обрез - полчаса на обед, а дальше по маршруту: 1 час 20 минут туда, столько же обратно. Никуда с него не свернешь, не метнешься по великой нужде. И коробка на Ладожской тоже не выручает.