Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|9 ноя 2017|12:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.79  |  $  59.25
 

Из жизни | На улице Окружной перенесли секции забора, перекрывавшие переход

09.11.2017|11:37
Печать

В четверг, 9 ноября, администрация Пензы прокомментировала ситуацию с забором, установленным прямо при выходе на зебру на четной стороне улицы Окружной рядом с перекрестком с Калинина.

Сюжет программы «Служба 11» 11 канала на данную тему появился 30 октября. Тогда говорилось, что логичнее было бы расположить две секции ограждения правее, где образовалась прореха, через которую и ходили люди.

«Подрядной организацией выполнены работы по переносу двух секций пешеходного ограждения согласно установленным дорожным знакам», - говорится в документе, поступившем из мэрии, за подписью и. о. директора Департамента ЖКХ г. Пензы Дениса Леонтьева. Бумага датирована 7 ноября.

0
0
0
0
 
Гость|09.11.2017 12:02|

Судя по фото маразм не исчез - далее переход заканчивается в газоне.

Гость|09.11.2017 12:05|

penzainform.ru писал(a):

Подрядной организацией выполнены работы по переносу двух секций пешеходного ограждения согласно установленным дорожным знакам
Куда их перенесли?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!