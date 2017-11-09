09.11.2017 | 11:37

В четверг, 9 ноября, администрация Пензы прокомментировала ситуацию с забором, установленным прямо при выходе на зебру на четной стороне улицы Окружной рядом с перекрестком с Калинина.

Сюжет программы «Служба 11» 11 канала на данную тему появился 30 октября. Тогда говорилось, что логичнее было бы расположить две секции ограждения правее, где образовалась прореха, через которую и ходили люди.

«Подрядной организацией выполнены работы по переносу двух секций пешеходного ограждения согласно установленным дорожным знакам», - говорится в документе, поступившем из мэрии, за подписью и. о. директора Департамента ЖКХ г. Пензы Дениса Леонтьева. Бумага датирована 7 ноября.