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Из жизни | В квартирах дома № 3 на 8 Марта начался потоп из-за дырявой крыши

08.11.2017|11:58
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Жители первого подъезда дома № 3 на улице 8 Марта опасаются пожара или удара током. Каждый раз, когда идет дождь, на верхнем этаже потоп. Влага подобралась вплотную к электрощитовой, а у некоторых она уже в квартирах.

«Даже ведро подставляли. Вы представляете, что было? Думали, зальем сейчас соседей, а ремонты-то сейчас какие!» - посетовала местная жительница Татьяна Владимировна.

Если на лестничной клетке течет непонятно откуда, то в тамбуре видна дыра, про которую говорила Татьяна Владимировна. Через нее вода попадает на деревянную конструкцию при входе.

«У нас вот дверь разбухла и не закрывается. Здесь вот было болото, отсюда течет, тут счетчики - мы взлетим», - предрекла другая соседка Галина Павловна.

Любопытно, что деньги на ремонт коммунальщики недавно нашли, но решили, что важнее восстановить не кровлю, а лестничные клетки.

«Ремонт делали полтора месяца назад. Я им говорила, что, прежде чем ремонт делать, нужно крышу залатать. А они говорят: «Хорошо хоть так денег выбили, ремонт сделали». А нас он не интересует, этот ремонт, у нас потоп тут», - добавила Галина Павловна.

В итоге свежая побелка смывается дождевой водой. Местные предрекли ту же участь и краске на стенах.

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