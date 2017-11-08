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Из жизни | Дорога в Ахунах на улице Ботанической превратилась в сточный желоб

08.11.2017|12:17
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Дорога на Ботанической стала настоящей пыткой для водителей и их автомобилей. Полоску поровнее, оставшуюся на клочках очень старого асфальта, найти проблематично. Население связало эту проблему с особенностями ахунского ландшафта.

«Здесь сточные воды, кода тают снега и все такое. Рядом бугор, лес, все стекает по этой улице, как по желобу, и размывает постоянно», - рассказал местный житель Сергей Иванович.

«Здесь все время течет и течет. Это вот сейчас сухо, прямо удивительно. А вот если дождичек прошел и здесь поперло - и все туда, и все людям. Все жалуются вот на этот поток грязи. А тут еще и помойка. Видите, какое дело? И все отсюда течет туда», - подтвердил слова соседа Евгений Степанович.

Сами автовладельцы начали бороться с выбоинами: периодически привозят асфальтовую крошку.

«Ужасно здесь, никогда не делали здесь дорогу. Всегда те, кто рядом живет, засыпают ее кирпичом, но она разбивается, и снова то же самое», - рассказала еще одна местная жительница Ольга Васильевна.

Простым вариантом решения проблемы стало бы строительство отводных канав по бокам с выходом их в сточную систему. Но каким бы легким ни казался путь, он все равно стоит денег.

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