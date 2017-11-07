07.11.2017 | 13:00

Жители старинного купеческого особняка, расположенного в центре города на улице Бакунина, совершенно бесплатно получили лестницу в небо. Вот только они не слишком обрадовались внезапно свалившемуся на них наследию рабочих, которые год или два назад меняли крышу.

«Эта лестница так и осталась. Она сгниет и на кого-нибудь может просто упасть», - заметила жительница дома Ирина Мишина.

По словам другой жительницы, Галины Михайловны, предпринятая попытка ремонта основания здания оказалась неудачной.

«Фундамент весь провалился, вот трещина, уже фундамент идет вниз. Здесь большая, огромная яма была», - рассказала и показала женщина.

Недавно замененные лампы, кстати, не работают. Освещают завитушки чугунной лестницы лишь лучи солнца, пробивающиеся через старинные оконца и открытый вход.

«А вот трещина. С того года ее еще не так было видно, она не была такая большая», - добавила Ирина Мишина.

Приходится смотреть и под ноги, потому как внизу разбитый пол и высокий парадный выход. Кстати, о лицевой стороне и оборотной. По словам жильцов, красили обе стороны здания одновременно, но почему-то верхний слой сохранился только с улицы - там, где кирпичи не разрушились.

Зато на фасаде особняка красуется табличка «Памятник истории и культуры регионального значения», а это значит, что расселять и сносить двухэтажку не будут.