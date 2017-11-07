07.11.2017 | 13:13

В первом подъезде дома № 156 на проспекте Строителей не работает лифт. Его отключили в связи с плачевным состоянием технического помещения наверху. Кровля стала протекать так сильно, что вода полилась на лифтовые механизмы. Пришел мастер и оставил жителей без подъемной кабины.

«У меня дедушка живет, я вот пенсионер уже, сосед потом, ниже этажом… Считайте, что все верхние этажи - это люди, которым за 60 лет и больше. Количество выходов на улицу сократили, потому что тяжело подниматься, тем более я после операции», - рассказал живущий на девятом этаже Лев Евгеньевич.

Дому всего 20 лет. Возможно, крышу сделали с какими-то нарушениями. Протечки начались давно, и видны разрушения, причиненные потоками воды. Вода пробила каналы, лужи долго не сохнут на лестничных площадках. Текущий ремонт результатов не приносит, а капитальный - по региональной программе - намечен на 2040-2044 годы.

«Лифт отключили во избежание замыкания. Протечку устранят - лифт включат. Откладывать надолго нельзя, иначе населению придется добывать деньги не только на кровлю, но и на замену лифта. Необходимо провести капитальный ремонт кровли. В доме открыт спецсчет. Все зависит от накопленной суммы и решения жильцов, которое они должны принять на общем собрании по поводу капитального ремонта», - прокомментировали ситуацию в управляющей компании «Жилье-12».