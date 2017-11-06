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Из жизни | Люки на Окружной представляют угрозу для автомобилей и пешеходов

06.11.2017|13:12
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Сразу два колодца на улице Окружной обозначили как опасные. Один прикрыт крышкой, но неподходящего диаметра - она не лежит на одном уровне с опорой, а возвышается над ней. Второй и вовсе зияет пустотой.

Эти люки появились здесь после реконструкции улицы, проведенной еще осенью 2011 года. Тогда специалисты подчеркивали масштабность работ: здесь не просто добавили полосы, чтобы избежать автомобильных пробок, но еще и предусмотрели полноценный тротуар с обеих сторон, а также сточную систему.

Время показало, что ливневка справляется с задачей быстрого удаления воды с проезжей части. Возможно, асфальт до сих пор цел именно благодаря этим самым системам водоотвода, а вот люкам повезло меньше. Год назад на Окружной колеса автомобилей просто продавили опору для крышки люка.

Еще один люк тогда был приоткрыт. Дорожники обозначили опасное место с помощью изгороди, как и сейчас на тротуаре. Если заглянуть внутрь открытого люка, видно, что протянутые провода находятся в воде. Этот колодец предназначен не для сточной жидкости, а для подземных коммуникаций.

Неизвестно, куда исчезла крышка, может быть, она провалилась внутрь. Нельзя исключить и версию кражи, так как в последнее время часто поступают сообщения о десятках подобных случаев.

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