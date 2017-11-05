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Из жизни | На улице 8 Марта с лета не вывозят упавшие с деревьев ветви

05.11.2017|14:50
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Ветки, что упали с деревьев и были собраны в кучки еще летом, теперь останутся за 27-м домом на улице 8 Марта до весны. Так думают прохожие.

«То же самое можно наблюдать по всему району», - заявил пензенец Сергей Викторович.

Кстати, похожая картина была и возле дома № 9, но сейчас там чисто. Тут же ветви до сих пор лежат, хотя обычно территорию возле крупных дорог, где все видно большому количеству людей, стараются держать в чистоте.

«Около частных домов у нас такого вроде бы нет. Все стараются убрать», - заявила горожанка Лариса.

Получается, там, где есть хозяин территории, чисто. Ведь люди из районной администрации периодически проводят обходы и штрафуют за то, что возле забора мусор лежит.

Данный же участок - зона ответственности или управляющей компании, или, что более вероятно, муниципалитета, а чиновники сами себя не накажут. Почему такое разное отношение, неясно.

«Мы и не бросаем мусор. У нас его два раза в неделю вывозят. Так что мы собираем все в пакетики. А здесь вы кого оштрафуете? Если только домуправ», - добавила Лариса.

Вся надежда только на весенний субботник. Пока же ветви остаются зимовать на газоне.

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Гость|05.11.2017 15:06|

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