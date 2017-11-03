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Из жизни | Посетители поликлиники № 4 на Светлой разбрасывают бахилы по округе

03.11.2017|14:15
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О том, что рядом больница, можно догадаться по бахилам. Синие чехлы, которые надевают на обувь посетители, валяются повсюду на улице Светлой - от порога лечебного учреждения до остановки общественного транспорта.

«Если благими намерениями выстлана дорога в ад, то в поликлинику - синими бахилами», - с иронией высказался прохожий.

Горожане, вероятно, забывают снять бахилы на выходе их поликлиники, желая побыстрее покинуть медицинское учреждение.

«Просто торопятся», - предположил еще один пензенец.

Избавляются от бахил наспех. Снимают и кидают рядом с урной, вешают на кусты, бросают в овраг за ворота, прямо на тропинку, втаптывают в грязь.

«Мы вот сняли и выбросили в мусорную корзину, но есть такие, которые забывают. Сняли и бросили…» - посетовала горожанка.

«Да, вот это уже непорядок, конечно… Наверное, просто люди такие - не понимают, что такое приличие», - выразил мнение еще один прохожий.

К вечеру все подходы к больнице сплошь устланы синими чехлами, которые сгребает дворник. На следующий день все повторяется заново.

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Гость|03.11.2017 19:12|

Менталитет!

Гость|03.11.2017 19:26|

А в советские времена крупными буквами писали на стенах что-то вроде "Как будем жить, зависит от нас" хоть как-то вразумить выходцев из крестьянства.

Имя: Гость
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