03.11.2017 | 14:15

О том, что рядом больница, можно догадаться по бахилам. Синие чехлы, которые надевают на обувь посетители, валяются повсюду на улице Светлой - от порога лечебного учреждения до остановки общественного транспорта.

«Если благими намерениями выстлана дорога в ад, то в поликлинику - синими бахилами», - с иронией высказался прохожий.

Горожане, вероятно, забывают снять бахилы на выходе их поликлиники, желая побыстрее покинуть медицинское учреждение.

«Просто торопятся», - предположил еще один пензенец.

Избавляются от бахил наспех. Снимают и кидают рядом с урной, вешают на кусты, бросают в овраг за ворота, прямо на тропинку, втаптывают в грязь.

«Мы вот сняли и выбросили в мусорную корзину, но есть такие, которые забывают. Сняли и бросили…» - посетовала горожанка.

«Да, вот это уже непорядок, конечно… Наверное, просто люди такие - не понимают, что такое приличие», - выразил мнение еще один прохожий.

К вечеру все подходы к больнице сплошь устланы синими чехлами, которые сгребает дворник. На следующий день все повторяется заново.