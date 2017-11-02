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Из жизни | В доме № 105а на Калинина в ванных комнатах отсутствует отопление

02.11.2017|17:25
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Отопительный сезон начался больше месяца назад, а с теплом в квартирах по одному стояку на улице Калинина, 105а, до сих пор проблемы. Начались они еще в конце сентября.

«Отопление дали первого октября всему нашему дому, а нашему стояку вообще не давали отопление - у нас его не было ни в спальне, ни в зале», - рассказала местная жительница Валентина Яковлевна.

После жалоб температура воды в радиаторах стала подниматься, но не во всех помещениях. Тогда-то пенсионерка и набрала номер телефона «Службы 11».

«Мы звонили нашему председателю. Он пришел вечером и сказал, что придет и все сделает в субботу. В субботу они сделали в ванной и в кухне», - добавила Валентина Яковлевна.

А вот змеевик в ванной до сих пор ледяной, потому как он запитан не от горячей воды, а от отопления.

«Я предупреждала бухгалтера, что мы платить за отопление не будем, это их дело», - отметила пенсионерка.

Журналисты «Службы 11» связались с председателем ЖКС по телефону. По версии Бориса Борисовича Борисова, проблемы возникли из-за неудачного ремонта в квартире одного соседа.

«Он заменил трубу на полипропиленовую, где-то там произошел засор. Я его водил с собой в подпол и объяснил, что надо демонтировать трубу, но прежде воду надо слить, показал ему, какие краны закрывать, все объяснил, все рассказал», - пояснил Борис Борисович.

Председатель пообещал собрать правление ЖСК, чтобы решить проблему.

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Гость|02.11.2017 19:18|

Какое вам к чертям собачьим отопление ? У костра грейтесь .

Гость|02.11.2017 19:21|

Сказал главный черт стаи

Имя: Гость
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