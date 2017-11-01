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Из жизни | За зданием администрации Пензы складируют урны и лавки

01.11.2017|17:31
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Почти три десятка урн для отходов бесхозно стоят в кустах за зданием администрации города Пензы.

Здесь же, по соседству, - несколько скамеек. Лавки, в отличие от хорошо сохранившихся бачков, с изъянами: у одной поломаны сиденья, у другой перекошены ножки. Но все это не свалка, по мнению горожанки, а целенаправленное складирование.

«Ну с этим будут что-то делать, наверное, до поры до времени просто оставили. Куда-то, наверное, будут перемещать», - выразила свое мнение прохожая.

Город подготавливают к зиме, с его улиц вывозят лавки, корзины, которые могут быть испорчены во время уборки снега. Что-то сломанное подлежит ремонту, уцелевшие предметы сохранят до весны, а затем снова выставят. Кстати, довольно крепкими оказались и юбилейные скамейки, и баки для мусора. Они отслужили уже четыре года после празднования 350-летия Пензы - немалый срок.

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