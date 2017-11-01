Пензенское информационное агентство|18+|Среда|1 ноя 2017|19:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  67.71  |  $  58.16
 

Из жизни | Пензенцы сомневаются в качестве работ по замене труб на Пушкина

01.11.2017|16:54
Печать

Напротив дома № 23 на улице Пушкина прошла капитальная замена труб. Но одна из жительниц Пензы задалась вопросом, сколько они прослужат. Алла Геннадьевна обратила внимание на то, что тепловые коммуникации просто засыпают песком, хотя они лежат в специальных кирпичных камерах.

Если их накрыть плитами, то металл не будет соприкасаться с землей и влагой, значит, сделала вывод женщина, дольше останутся целыми. Но есть и еще одно обстоятельство.

«Для чего вот эти блоки-то, чтобы они до труб не дотрагивались. А они теперь будут копать прямо по трубам, если что-то случится», - выразила обеспокоенность Алла Геннадьевна.

В других местах рабочие поступают иначе - обязательно используют специальные конструкции для защиты труб. Но здесь, на пересечении Пушкина и Ставского, есть лишь кирпичные стены лотков, а верхних плит нет.

На вопрос журналиста «Службы 11» о том, можно ли прямо так засыпать трубы песком, рабочие ответили, что ничего они здесь не закапывают и вообще этим занимается другая организация.

Что все-таки эти люди делают в траншее - непонятно. У обеспокоенной Аллы Геннадьевны свое мнение на этот счет.

«Четыре дня вывозили эти плиты, четыре дня стояла машина и подъемный кран. Причем плиты были и старые, и новые, и все-все-все увезли», - рассказала горожанка.

0
0
0
0
 
Гость|01.11.2017 19:03|

А Алла Геннадьевна на собор жертвовала, чтобы всякие глупые вопросы тут задавать?

Гость|01.11.2017 19:16|

Кстати, да, живу рядом, плиты п-образные, которые были до этого, грузили краном в шаланду-полуприцеп и увозили несколькими рейсами, а трубы закопали песочком. ВЫ ТАМ РАЗБЕРИТЕСЬ С ЭТИМ БАРДАКОМ!

Гость|01.11.2017 19:19|

Гость писал(a):

А Алла Геннадьевна на собор жертвовала, чтобы всякие глупые вопросы тут задавать?
А ты почку свою сдавал(а), в фонд помощи детям Гондураса?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!