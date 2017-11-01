01.11.2017 | 16:54

Напротив дома № 23 на улице Пушкина прошла капитальная замена труб. Но одна из жительниц Пензы задалась вопросом, сколько они прослужат. Алла Геннадьевна обратила внимание на то, что тепловые коммуникации просто засыпают песком, хотя они лежат в специальных кирпичных камерах.

Если их накрыть плитами, то металл не будет соприкасаться с землей и влагой, значит, сделала вывод женщина, дольше останутся целыми. Но есть и еще одно обстоятельство.

«Для чего вот эти блоки-то, чтобы они до труб не дотрагивались. А они теперь будут копать прямо по трубам, если что-то случится», - выразила обеспокоенность Алла Геннадьевна.

В других местах рабочие поступают иначе - обязательно используют специальные конструкции для защиты труб. Но здесь, на пересечении Пушкина и Ставского, есть лишь кирпичные стены лотков, а верхних плит нет.

На вопрос журналиста «Службы 11» о том, можно ли прямо так засыпать трубы песком, рабочие ответили, что ничего они здесь не закапывают и вообще этим занимается другая организация.

Что все-таки эти люди делают в траншее - непонятно. У обеспокоенной Аллы Геннадьевны свое мнение на этот счет.

«Четыре дня вывозили эти плиты, четыре дня стояла машина и подъемный кран. Причем плиты были и старые, и новые, и все-все-все увезли», - рассказала горожанка.