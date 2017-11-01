01.11.2017 | 17:09

Житель дома № 27 на улице 8 Марта недоволен действиями коммунальщиков рядом с 25-й девятиэтажкой. Раньше крышка газового люка еле держалась, прохожий запросто мог повредить ногу, если бы наступил на нее. Кроме того, асфальт с годами просел и здесь часто стояла вода. Сначала яму просто засыпали щебенкой.

«И на этом закончилось. Еще хуже стало ходить, наверное, кто-то обратился, полагаю, это был я, и здесь все закатали асфальтом. И если получится утечка газа в трубопроводе, то газ может пойти в подвалы двух наших домов», - высказал опасения Василий Сергеевич.

Все коммуникации к девятиэтажкам не просто лежат в земле, а спрятаны в специальные шахты. По этим путям голубое топливо может пойти под дома.

Чем это рискует обернуться, мужчина знает не понаслышке. Однажды он уже участвовал в судебном разбирательстве по поводу смерти людей в подвале нежилого здания.