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Из жизни | Жителям проезда Морозова приходится объезжать разбитую дорогу по тротуару

31.10.2017|15:53
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Дорога одна, а мучаются из-за ям жители нескольких улиц и проездов. И если съезд с ул. Терновского капитально отремонтировали (проезжающие мимо видят идеально ровный асфальт, уходящий в частный сектор), то сворачивающие на Батумскую замечают, что нормальное покрытие сменяется ямами.

«Здесь можно ехать только по обочине, по дороге проехать невозможно. Отсюда и туда дальше, вплоть до речки, все только своими силами ремонтировалось, кирпичами засыпалось. Но все это выбивается», - рассказал водитель Юрий.

При движении по ухабам возникает вопрос, почему отремонтировали лишь один участок дороги при съезде с улицы Терновского, а на проезд Павлика Морозова и Батумскую денег не хватило. Может, там все видно, а о здешних проблемах никто, кроме местных, не знает?

«Вот этот клочок сделали, показали, что здесь как бы съезд, дальше все бросили. Здесь, когда дорогу клали, расширяли коммуникации какие-то, может, поэтому разбито было, непонятно», - предположил Юрий.

В итоге даже на грузовых авто тут передвигаться сложно.

«Да какая разница, так же все разбивается. Получается, если с аэропорта ехать мне домой, тут сплошная. Мне нельзя поворачивать, нужно развернуться и ехать до кольца либо ехать соседней улицей. Вот Батумская и соседняя улица Пушкари соединяются с этой, но там дорога тоже разбита», - посетовал пензенец.

Об этих улицах уже шла речь: после дождя вода в ямах там еще долго стоит. Автомобилисты пытаются их объезжать, а местным с улицы Пушкари это не нравится - машины разбрызгивают жижу.

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Гость|31.10.2017 18:50|

думаю что депутат от них с единой россии

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