31.10.2017 | 17:28

В прежние годы зимой в квартирах в доме № 21 на улице Ударной стояла жара: батареи разогревали воздух до 30 градусов тепла, жители открывали форточки. В этом году даже в верхней одежде не вспотеешь, а от чугуна на стене еще холоднее.

«Здесь вот погорячее, а здесь чуть тепленькие», - рассказала и показала одна из жительниц дома Галина Кузьминична.

Соседка подтверждает: батареи не греют, холодно во всем доме. Пензенцы спасаются с помощью электроприборов и газовых колонок.

«У меня 2-3 часа погорит, я бутылки наливаю и в постель ложусь с бутылками. Электрическая грелка была, но она замкнула, я чуть не сгорела», - пожаловалась пенсионерка.

Люди говорят, что неоднократно ходили в управляйку, которая находится в двух шагах от дома.

«Ничем они это не объясняют. Что-то изменилось в сравнении с прошлым годом, тут надо просто подумать и исправить, но не хотят. Я говорю, ну вот сейчас ладно, более-менее тепло, а если морозы будут? - «Вот когда будут, тогда и будем разбираться». Мы писали заявление, в том смысле, что отказываемся платить, если вот так вот будет. Но никто не приходил и ничего не делал», - удивилась бездействию коммунальщиков живущая в этом же доме Галина Юрьевна.

«Скажем-скажем, передадим-передадим!» Но звоним-то - соединяют не с начальством, а с секретарем», - возмутилась другая жительница дома Людмила Ивановна.

В момент съемки сюжета программы «Служба 11» сообщили, что в подвал пришли два слесаря. За тем, как они расширяли сопло, подающее тепло, наблюдал житель второго этажа. Проблема решилась быстро. Но прежде жильцам пришлось месяц добиваться какой-нибудь реакции от коммунальных служб.