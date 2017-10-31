31.10.2017 | 14:53

Частный сектор и многоэтажки в Терновке теперь разделяют большая вода и фонтан, его местные жители обнаружили рано утром.

Из-за коммунального бедствия Анатолий не смог отправиться на работу.

«Полный гараж, вода не уходит. Машина утонула, имущество утонуло, до машины добраться нереально», - посетовал мужчина.

«Мы эвакуировали стиральную машину, отключили газовый котел, поставили насосы, которые не справляются. У нас там белье было, то есть все, что можно: подвал использовался как бытовое помещение для хозяйственных нужд. У нас все поплыло. Все, что можно, то поплыло», - рассказала жительница дома № 28 на улице Донецкой Елена.

Резиновые сапоги здесь передают, как эстафетную палочку: без непромокаемой обуви далеко не уйти. Предусмотрительные граждане постарались и соорудили мостки для пешеходов. Почти вплавь добираются и автомобилисты.

«Экстренные службы посоветовали обратиться в другие экстренные службы. Другие экстренные службы у нас записали все на контроль, и, собственного говоря, только в 9 часов аварийная служба приехала. А то, что подвал полон воды, мы обнаружили в 7 утра», - пожаловался хозяин дома № 28 на Донецкой Алексей.

«В связи с тем, что давление хорошее в сети, пока вся система не сольется, так оно и будет фонтанировать», - прокомментировал заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин.

Быстрее всех на затопленную Донецкую прибыли спасатели, они фотографировали все затопленные дворы. Также приехали участковый и представитель Первомайской администрации. Дольше всех пострадавшим пензенцам пришлось ждать работников коммунальной службы.

«И не знаю, кто и чего будет восстанавливать и кто будет ущерб нам возмещать, не знаю», - возмутился житель дома № 29 на улице Донецкой Александр.

На компенсацию вряд ли можно надеяться: людям даже не предоставили насосы для откачивания воды из подвалов и гаражей. Местные ждут, когда уровень спадет. Однако из-за забитой канализации это случится не скоро.