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Из жизни | Забор преградил путь пешеходам на улице Окружной

30.10.2017|13:16
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На четной стороне улицы Окружной рядом с перекрестком с Калинина забор поставили прямо при выходе на зебру.

«Да вырезать его и в чермет сдать», - пошутил одни из прохожих.

Логичнее было бы эти две секции расположить правее, там сейчас прореха, через которую и ходят люди. Но ни бригада, ни чиновники, контролирующие ход работ, видимо, не думали о рациональном подходе.

В этом году изгороди странным образом устанавливали и на Леонова. Там горожане, чтобы попасть домой, вынуждены перелезать через забор, при том что строители на месте прежнего тротуара предусмотрели лежачие бордюры. Возле детского сада на улице Петровского переход перенесли: там, где был съезд, теперь забор, а мамам предлагают поднимать коляски. И на Мира парковку полностью оградили так, что водители вынуждены были ходить по дороге.

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Гость|30.10.2017 18:40|

И правильно! Нечего там ходить! Зебру чуть позже нужно стереть !

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