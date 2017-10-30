30.10.2017 | 14:06

На улице Свердлова треснуло и надломилось от старости дерево, и таких здесь еще несколько десятков. Многие из них расположились совсем рядом с пешеходной дорожкой, которая активно используется жильцами улиц Куйбышева и Красной. Дорожка проходит вдоль бокового фасада дома № 38а. О проблеме населению известно.

«Падают, никто не смотрит на них. На дом падают, но никто не убирает», - посетовала пензячка Вера Андреевна.

Женщины боятся, мужчины посмелее - их не пугает раскуроченный ствол.

«Там корни, не так уж страшно», - считает местный житель Владимир Миронович.

Ликвидации аварийного дерева никто не добивается. Жители не знают, куда нужно обращаться.

«В Зеленстрой, наверное?» - предположил мужчина.

«Я не знаю, я из деревни, неграмотная. Никуда никогда не ходила и не знаю, куда идти», - объяснила Вера Андреевна.

Если территория, где находится аварийное дерево, придомовая, то вопрос об уничтожении его решают сами жители на общем собрании, а после обращаются в любую организацию для выполнения работ.

Кто-то на Свердлова, 38а, правила знает, ведь за зданием есть и опиленные стволы.