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Из жизни | Жители района КПД жалуются на отсутствие уличного освещения

27.10.2017|13:21
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Жительница дома № 22 на улице Егорова пожаловалась на отсутствие освещения в своем дворе. Ночью, по словам Елены Ивановны, к дому подобраться невозможно: во дворе тьма.

«Освещение очень плохое. Когда со стороны автовокзала заворачиваешь налево, в первом повороте (не доезжая Московской заставы) появляется чувство, что вы попадаете в глухую деревню. И четвертая Пенза, и весь район КПД - ощущение, что вы попали в деревню», - рассказала Елена Ивановна.

Сама пензячка после захода естественного светила на улицу ни ногой. А ведь некоторые работают допоздна или учатся во вторую смену.

«Если горит один фонарь на сто метров - это просто замечательно. У нас здесь две школы (школа № 3, № 48) - вокруг них тоже нет. У меня учился сын в 48-й школе, я неоднократно поднимала этот вопрос по поводу освещения. Воз и ныне там», - добавила Елена Ивановна.

По ее мнению, безопасность местных жителей под угрозой: район и так не самый благополучный, а темнота - друг преступности.

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