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Из жизни | Сточные трубы в доме № 18 на Попова грозят затопить подвал нечистотами

27.10.2017|14:13
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Сточная жидкость в доме № 18 на Попова попадает в техническое подполье. Местная жительница Елена Сергеевна, когда-то сама работавшая в ЖЭКе, не понимает, как нынешние коммунальщики могли довести здание до такого состояния. Раньше, по ее словам, строго следили за трубами в подвале: проводили профилактические осмотры, устраняли самые мелкие недочеты, чтобы не появлялись крупные проблемы. А сейчас все идет самотеком - в прямом смысле слова.

«Здесь так было: выбило пробку, вся вода слилась сюда. Это не в первый раз», - рассказала и показала Елена Сергеевна.

Видимо, возник засор. Если бы заглушка осталась, то все нечистоты пошли бы в квартиры на первый этаж дома. Такое уже случалось.

«Нас затапливало. По обоим стоякам в подъезде мы «плавали». У меня сын, старший по дому, ходил несколько раз, заявку делал - никакой реакции нет. Придут, посмотрят, кляп туда воткнут и все. Ну разве он выдержит? Напор идет с четырех этажей», - пожаловалась пенсионерка.

Кстати, в отличие от многих домов на Западной Поляне в этом жильцы не оборудовали себе кладовки - помещения под землей просто пустуют. Хотя раньше, в советское время, их активно использовали для общей пользы.

«Для детей здесь делали что-то, но это давно было, еще в 1990 году. Чисто было, мы всегда следили здесь за этим», - поделилась воспоминаниями Елена Сергеевна.

Сейчас же подвал можно было бы сдавать, а на вырученные деньги сделать ремонт труб.

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