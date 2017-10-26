26.10.2017 | 12:32

Жители дома № 38 на проспекте Строителей беспокоятся за бригаду, которая проводила капитальный ремонт в многоэтажке. По словам активистов, подрядчики ждут денег за отмостку, а после этого готовы приступить к следующему этапу обновления здания. Но чиновники якобы долго проверяют документацию, чтобы потом перечислить средства со спецсчета.

«Денег у нас где-то под миллион сейчас есть, но вот такая волокита. Сначала отдали в минстрой, там долго держали, из минстроя отдали в капиталку, теперь из капиталки ничего не можем добиться. Отмостку мы попросили - нам делали авансом», - рассказала старшая по дому Валентина Мешнякова.

Ситуация, по ее словам, усугубляется сроками. Изначально в доме должны были поменять лифты, но собственники проголосовали за то, чтобы новые подъемные механизмы появились в следующем году, а в этом уложили отмостку и установили пластиковые окна в подъездах и входные двери в тамбурах.

«Все обещают, а уже год кончается, два с половиной месяца осталось, нам лифты будут ставить», - возмутилась жительница дома Валентина Шиготарова.

В Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области сообщили иную информацию: документы якобы еще на руках у подрядчика, потому проверять просто нечего. А вообще чиновники стараются не затягивать сроки.

«Все зависит от качества представленных документов. Если все документы представлены, то есть протокол, акт выполненных работ, договор, то документы рассматривают максимум две недели», - прокомментировала директор фонда Наталья Моисеева.