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Из жизни | Отходы попадают в кусты за домом на улице Карпинского, минуя мусорку

26.10.2017|12:47
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Мусорный контейнер возле дома № 30а на улице Карпинского почти пуст, а люди почему-то предпочитают бросать отходы в кусты за площадкой. Поведение горожан нелогично - и нести дальше, и ходить мимо загаженных кустов должно быть неприятно, но факт остается фактом: все ненужное кидают в заросли.

«Не знаю, мы сами удивляемся. Особенно весной, когда тут голое все - одни пакеты», - рассказала местная жительница Клавдия Михайловна.

Радуются обилию пищевых отходов лишь кошки. Они находят на этом месте еду: и ту, что бросают прохожие, и ту, что специально приносят защитники животных.

«Другой раз, может быть, ветер раздувает. А другой раз и бросают», - добавила пенсионерка.

Местные жители попросили журналистов программы «Служба 11» обратить внимание коммунальщиков и на колодцы, ведь некоторые из них открыты. Взрослому ничего не грозит, он в заросли просто не полезет, а вот ребенок может - в кустах дети нередко играют в прятки.

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