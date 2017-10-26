26.10.2017 | 16:58

Сухие тополя на Подлесной улице вот уже четыре месяца ожидают, что их судьба, наконец, решится.

Местный житель Дмитрий Яковлевич заметил серьезную проблему и попытался с ней справиться в рамках существующих городских правил благоустройства. Злополучные деревья растут на Подлесной, напротив 1-го Школьного проезда, где проживает мужчина.

Дмитрий Яковлевич написал письмо в мэрию и поразился оперативности отклика. Приехали специалисты и признали одно дерево аварийным, у двух других было решено опилить ветки.

«А дальше начинается самое интересное. Первое письмо мне направлено 20.06.2017, где А. В. Гришин уведомляет, что «работы по кронированию и спилу сухих деревьев по вышеуказанному адресу будут выполнены до 15.07», - зачитал пензенец.

Жители уже готовы были встречать рабочих, но пришло второе письмо.

«В связи с большим объемом работ в г. Пензе работы по спилу и санитарной обрезке по вышеуказанному адресу будут выполнены в третьем квартале текущего года», - процитировал Дмитрий Яковлевич.

Жители продолжили ждать рабочих, но пришло следующее письмо: срок перенесен на четвертый квартал, дополнительную информацию сообщат до 29 декабря. Причина та же - большой объем работ.

«Практически уверены, что 27-го числа получим следующую бумагу, в которой срок будет перенесен еще на какое-то время», - прокомментировал активист.

«Я боюсь, что дерево здесь с ходу - раз, два и готово, забор упадет. Машины стоят - упадет на машины. Здесь люди стоят, сам прихожу сюда садиться на маршрутку, поэтому я и боюсь, как бы не упало. Не маршрутку смотришь, а смотришь на дерево, как бы сучок не упал», - возмутился другой местный житель Евгений Степанович.

Кстати, ветки сваливались, и не раз.

В частном секторе у каждого хозяина есть пила и топор. Мужчины готовы были бы сами снести аварийный тополь и обрубить лишние сучки у других деревьев. Но великаны стоят на муниципальной земле, а значит, инициатива будет наказуема.