26.10.2017 | 13:09

Жалоба на огромную лужу в Планетном проезде поступила от жительницы одной из улиц в Маньчжурии Ирины. Она водит малыша в ясли на Пархоменко, путь к которым лежит как раз через него.

«Это единственное место входа в детский сад № 23. Там сезонно всегда большая лужа. По-моему, там яма в асфальте, огромная-преогромная. Пройти вокруг можно только по обочине с одной стороны, с другой там лужа прямо до забора», - сообщила женщина.

Жалоба была передана в соответствующие службы, и когда журналисты «Службы 11» приехали на съемку, они увидели, что в проезде появился заасфальтированный участок, ведущий прямо к калитке. Слой асфальта был свежим.

«Ужасная была дорога. Ни пройти ни проехать, грязь - хуже некуда. А сейчас хотя бы приемлемо, ходить можно», - оценила изменения местная жительница Анна.

Деньги были выделены из бюджета по программе по исполнению наказов избирателей.

Водоем посреди проезда стал мельче - Пензадормост откачал жидкость, насколько это было возможно. Даже мостки из досок выступили из-под жижи. Вот только данная мера временная - дожди наполнят лужу заново.