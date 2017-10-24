24.10.2017 | 11:23

Жителям дома № 34 на улице Рахманинова приходится постигать азы эквилибристики. Всему виной выполненное здесь в рамках программы «Городская среда» благоустройство двора.

Работы были проведены очень оперативно: приехали рабочие, пригнали технику, быстро все разметили - и вот он, заасфальтированный двор. Правда, с лужами. Жильцы дома пытались предупредить их возникновение.

«Один ковшик сюда надо было кинуть и разровнять. - «У меня лимит, я не могу тратить сюда лишнего!» - «Ну какой же лимит, здесь у нас постоянно лужа, как она была, так и будет. Выровняйте, как положено!» Он посмеялся, развернулся и ушел», - рассказал местный житель Сергей Васильевич.

«Дорогу нам сделали плохо. Вода с горки течет по дороге прямо к подъезду и не уходит в ливневки», - пожаловалась другая жительница улицы Рахманинова Мария Алексеевна.

Ливневка расположена в разумном месте, у первого подъезда. Ручьи туда действительно попадают, но не все: часть воды стекает ко второму и застаивается, образуя огромную лужу.

Серьезный недочет испортил впечатление жителей от такой полезной программы, как «Городская среда». Вопрос, будут ли исправлять ошибки, на сегодняшний день остается открытым.