Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|24 окт 2017|20:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  67.69  |  $  57.59
 

Из жизни | Жители улицы Рахманинова недовольны результатами благоустройства двора

24.10.2017|11:23
Печать

Жителям дома № 34 на улице Рахманинова приходится постигать азы эквилибристики. Всему виной выполненное здесь в рамках программы «Городская среда» благоустройство двора.

Работы были проведены очень оперативно: приехали рабочие, пригнали технику, быстро все разметили - и вот он, заасфальтированный двор. Правда, с лужами. Жильцы дома пытались предупредить их возникновение.

«Один ковшик сюда надо было кинуть и разровнять. - «У меня лимит, я не могу тратить сюда лишнего!» - «Ну какой же лимит, здесь у нас постоянно лужа, как она была, так и будет. Выровняйте, как положено!» Он посмеялся, развернулся и ушел», - рассказал местный житель Сергей Васильевич.

«Дорогу нам сделали плохо. Вода с горки течет по дороге прямо к подъезду и не уходит в ливневки», - пожаловалась другая жительница улицы Рахманинова Мария Алексеевна.

Ливневка расположена в разумном месте, у первого подъезда. Ручьи туда действительно попадают, но не все: часть воды стекает ко второму и застаивается, образуя огромную лужу.

Серьезный недочет испортил впечатление жителей от такой полезной программы, как «Городская среда». Вопрос, будут ли исправлять ошибки, на сегодняшний день остается открытым.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!