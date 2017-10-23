23.10.2017 | 16:58

Жительница дома № 30 на улице Ударной Татьяна Ивановна несогласна с выставленным в квитанции счетом на оплату электроэнергии, где общедомовые расходы на свет выросли резко, в четыре раза: с 17 рублей до 70. За счет чего это произошло, для нее осталось загадкой, ведь в двухподъездном здании как было четыре лампочки (причем одна в нерабочем состоянии), так и осталось.

«И все повышают и повышают. Ну платите нам по 50 тысяч, мы будем за воздух платить, чтобы не задыхаться», - возмутилась пензячка.

В последнее время Татьяна Ивановна заметила одну подозрительную перемену.

«Нам повесили какой-то счетчик. По нему, значит, какие-то общедомовые показания снимают? Осталось только за воздух платить. И так всю пенсию отдаем за квартплату!» - не смогла сдержать недовольство женщина.

В ресурсоснабжающей организации сообщили, что новый прибор, установленный на фонарном столбе рядом с домом, считает общее количество потребленной в доме электроэнергии, но уличное освещение никак не влияет на суммы в квитанции. Рост платы связан с тем, что до сентября ОДН рассчитывались по нормативу, а сейчас по реальному потреблению. Но четыре лампочки на лестничной клетке, вероятно, сжигают меньше выставленного счета, и этому должно быть объяснение.

«Одна из квартир вообще в этом месяце не отчиталась, поэтому фактическое потребление мы не знаем. Разница между общим счетчиком и суммарными индивидуальными получилась очень большой. В принципе, расчет должен быть произведен в пределах норматива, а не вся разница должна распределяться населению. Но отсутствует технический паспорт», - прокомментировала ситуацию начальник отдела ресурсоснабжающей компании Ирина Атясова.

Его ресурсники уже заказали, документ покажет реальную площадь мест общего пользования. Дело в том, что раньше управляющая компания высчитывала ОДН по своим прикидкам. Когда она обанкротилась, поставщик энергии сам стал вычислять расходы на освещение подъездов - сначала по нормативу, а теперь по установленному прибору учета. После получения технического паспорта для жителей станет возможным перерасчет платы в зависимости от общих квадратных метров.