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Из жизни | В доме № 10 на улице Путевой из крана с холодной водой течет кипяток

23.10.2017|13:33
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Пока некоторые пензенцы ждут окончания ремонта труб и подачи горячей воды, жители дома № 10 на улице Путевой хотят, чтобы, наконец, пошла холодная. Из крана течет теплая вода, затем температура постепенно повышается и жидкость превращается в кипяток.

«Мыться, умываться нельзя. Бачок потек: постоянно горячая вода, там же резинки и, наверное, они уже ослабли. Стиральную машинку включать нельзя. Не знаем, что делать», - рассказала о тяготах жизни без холодной воды жительница дома Вера Сазонова.

По словам жителей, такая проблема появилась с началом отопительного сезона. Времени было достаточно, чтобы разобраться, в чем причина, но в управляющей компании, видимо, считают людей везунчиками: те пользуются горячей водой, а платят, как за холодную. Жильцов не спешат лишать экономически выгодного тарифа.

«Они ходили в теплосеть, начальник им какой-то бред понес, что это из-за нескольких водонагревателей, которые стоят в доме. Но это же бред! Или у него образования никакого, или он просто отбрыкивается», - не согласился с тепловиками местный житель Александр Деев.

На Путевой улице горячая вода вместо холодной однажды уже шла из крана. Тогда нашли другую причину: лопнула труба с кипятком, который и подогревал ветку с холодной водой. Люди уверены, что и сейчас произошло нечто похожее, только искать прорыв коммунальщики не спешат.

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