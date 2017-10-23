23.10.2017 | 17:42

Дорога до детского сада на проспекте Строителей превратилась вполосу препятствий. Чтобы добраться до дошкольного учреждения, маме троих детей Марине Валерьевне приходится месить грязь и наблюдать там другими родителями.

«Пешеходной дорожки здесь нет, идет дорога внутриквартальная. То есть наш дом, 98-ой, и 79-ый дом, нам деваться некуда. Чтобы не идти по грязи, мы идем по дороге, где ездят машины. Садик №142, отличный, очень всем нравится, но, к сожалению, сколько я здесь живу, а это более 20-ти лет, столько ее не ремонтировали», - подчеркнули женщина.

Это не очень длинный участок, но очень важный не только для тех, кто обитает на Ладожской 79 и проспекте Строителей 98 - в детский сад «Мечта» водят ребят из других домов. У машин безоговорочный приоритет: обочинам разбитой дороги расположилась несанкционированная парковка, а явно незаконно установленный гараж сужает и без того неширокое пространство.

«Огромная лужа, особенно когда зима, весна, все перемешивается со снегом. Приходится или ребенка нести на руках, иначе никак его уже не довести, или идти по грязи и вести по ней ребенка», рассказала Марина Валерьевна.

Отремонтировать этот участок получится в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 год». Жителям нужно лишь подать заявку на участие