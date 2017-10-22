Лето для бродяг кончилось, им пора менять место дислокации и передвигаться ближе к теплотрассам.
Открытую площадку на Южной Поляне уже не обдувает ласковый ветер с юга, не согревает солнце.
После воздушных ванн по такой сырой погоде может начаться бронхит, а посиделки за мокрым столом наверняка закончатся воспалением различных внутренних органов.
Но как, наверное, хорошо тут было бомжам в июле, августе и даже сентябре! Сидели у костра, душевно беседовали...
Обстановка здесь высокоинтеллектуальная, рядом со столом лежит томик стихов Сергея Есенина «Отговорила роща золотая», и даже страница заложена именно на этом стихотворении:
Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник -
Пройдет, зайдет и вновь покинет дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.
Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветром в даль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.
Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.
отбитые пензенские журналисты