Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|22 окт 2017|16:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  67.89  |  $  57.51
 

Из жизни | Пензенским бродягам придется покинуть насиженные места

22.10.2017|14:44
Печать

Лето для бродяг кончилось, им пора менять место дислокации и передвигаться ближе к теплотрассам.

Открытую площадку на Южной Поляне уже не обдувает ласковый ветер с юга, не согревает солнце.

После воздушных ванн по такой сырой погоде может начаться бронхит, а посиделки за мокрым столом наверняка закончатся воспалением различных внутренних органов.

Но как, наверное, хорошо тут было бомжам в июле, августе и даже сентябре! Сидели у костра, душевно беседовали...

Обстановка здесь высокоинтеллектуальная, рядом со столом лежит томик стихов Сергея Есенина «Отговорила роща золотая», и даже страница заложена именно на этом стихотворении:

Отговорила роща золотая

Березовым, веселым языком,

И журавли, печально пролетая,

Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник -

Пройдет, зайдет и вновь покинет дом.

О всех ушедших грезит конопляник

С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,

А журавлей относит ветром в даль,

Я полон дум о юности веселой,

Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,

Не жаль души сиреневую цветь.

В саду горит костер рябины красной,

Но никого не может он согреть.

0
0
0
0
 
Гость|22.10.2017 15:34|

отбитые пензенские журналисты

Гость|22.10.2017 16:16|

Caмый лeгкий cпoсоб бpосить кypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeдной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить cвoю жизнь. Cовeтyю вcем - http://0rz.tw/iaVb4

Гость|22.10.2017 16:20|

Вывсёврёти! Какие у нас могут быть бродяги, при таком-то процветании! Это дауншифтеры.

Гость|22.10.2017 16:29|

А че там у хохлов?

Гость|22.10.2017 16:38|

В Зарю,всех в Зарю.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!