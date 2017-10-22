22.10.2017 | 14:44

Лето для бродяг кончилось, им пора менять место дислокации и передвигаться ближе к теплотрассам.

Открытую площадку на Южной Поляне уже не обдувает ласковый ветер с юга, не согревает солнце.

После воздушных ванн по такой сырой погоде может начаться бронхит, а посиделки за мокрым столом наверняка закончатся воспалением различных внутренних органов.

Но как, наверное, хорошо тут было бомжам в июле, августе и даже сентябре! Сидели у костра, душевно беседовали...

Обстановка здесь высокоинтеллектуальная, рядом со столом лежит томик стихов Сергея Есенина «Отговорила роща золотая», и даже страница заложена именно на этом стихотворении:

Отговорила роща золотая

Березовым, веселым языком,

И журавли, печально пролетая,

Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник -

Пройдет, зайдет и вновь покинет дом.

О всех ушедших грезит конопляник

С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,

А журавлей относит ветром в даль,

Я полон дум о юности веселой,

Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,

Не жаль души сиреневую цветь.

В саду горит костер рябины красной,

Но никого не может он согреть.