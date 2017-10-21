21.10.2017 | 12:18

Коммунальная авария у дома № 6 в 3-м проезде Лобачевского собрала представителей разных служб: прибыли электрики, тепловики. Лишь из управляющей компании никто не приехал, хотя именно они должны были открыть подвал, куда, со слов жителей, накануне хлынул кипяток.

«Вода в подвал попала, наверное, по старому каналу», - предположил рабочий МКП «Теплоснабжение г. Пензы» Андрей Прохоров.

Электрики решили устранить аварию во вверенном им хозяйстве, не дожидаясь появления представителей управляющей организации, потому как пар мог серьезно навредить. Недовольные жильцы собрались на улице.

«Нас это возмутило. Как отопительный сезон начинается, так лопаются трубы. В квартирах парит, стены сырые, на них плесень», - поделилась проблемой местная жительница Елена Анатольевна.

В квартире пензячки, по ее словам, буквально нечем дышать из-за почти тропического климата.

Неизвестно, сколько жителям дома придется терпеть условия повышенной влажности. Капитального ремонта сетей на данном участке в ближайшее время не будет.