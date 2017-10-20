20.10.2017 | 13:19

Чинившие подъезд в доме № 22 на улице Егорова крайне безответственно подошли к своей работе. При входе висит информация от жилищной инспекции - в бумаге сказано, что специалисты выдали предписание управляющей компании отремонтировать почтовые ящики, ступени и входную группу, побелить стену на первом этаже. Во избежание штрафа коммунальщики наняли рабочих.

«Нанимали бригаду, приезжали. Вставала машина, с нее текло масло со страшной силой. Мы им делали замечание, они на нас ругались, чуть ли не матом, и говорили: «Вы платите копейки и хотите, чтобы все делали хорошо», - рассказала добивающаяся доведения ремонта до конца жительница дома Елена Ивановна.

Такого якобы не бывает. И в качестве наглядной иллюстрации к своей мысли рабочие оставили после себя заляпанную подпорную стенку крыльца.

«Они сделали вот такой вот пейзаж за наши «копейки», как они говорят, и уехали. Я сама обращалась к мастеру по поводу этого безобразия. Единственное, что он мне сказал: «Мы доделаем». Но это «доделывание» идет с июня месяца!» - возмутилась женщина.

А вот с почтовыми ящиками коммунальщики мучиться не стали: вместо ремонта старых за счет жильцов купили новые. Елена Ивановна оказалась не против - старые действительно были в ужасном состоянии.

«Но вот что они оставили, хотя сказали, что все сделают. Сначала сделали ремонт, потом повесили ящики, а после старых осталось вот такое безобразие», - продолжила рассказывать и показывать пензячка.

Кроме того, доводить до ума почтовые ячейки пришлось самим жителям, а не коммунальщикам.

«Они повесили без замков, без нумерации. За замками я потом ходила в ЖЭУ, слесари потом привезли их ко мне в квартиру, и я уже раздавала всем остальным. Номера тоже сами делали на компьютере. Когда они нам вешали ящики, повредили где-то электропроводку, света не было вообще ни там, ни здесь. Это уже позже я попросила электрика от этого же МУПа, и он повесил лампочку», - поведала о халатности рабочих активистка.

Кстати, новый вид подъезда уже начинает портиться из-за текущей крыши при входе. Видимо, предписания по замене кровли от жилищной инспекции не было.