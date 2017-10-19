Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 окт 2017|19:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  67.93  |  $  57.57
 

Из жизни | Грядущие морозы грозят аварией жителям дома на улице Путевой

19.10.2017|12:50
Печать

Жители дома № 10 на улице Путевой опасаются повреждения незащищенных коммуникаций, обеспечивающих горячее и холодное водоснабжение.

В 2010 году соседнему дому грозило полное разрушение. В итоге жильцов переселили, а здание снесли.

«Страшно боимся, даже вот ночью трещит. Боимся от этого треска», - тревожилась тогда жившая в расселенном доме Валентина Павловна.

Теперь настала очередь беспокоиться их соседям из трех оставшихся строений - к ним холодная и горячая вода поступает через недавно образовавшийся пустырь.

«Раньше было здесь здание трехэтажное, был вход с улицы в подвал. Здесь трубы были, только другие, толстые. Они тут все переделали весной и так все открытым и оставили. Мороз хряпнет - и все замерзнет. Надо закрывать!» - высказал опасение местный житель Николай.

Кроме того, любой желающий может спуститься вниз и перекрыть воду, срезать трубы - коммунальщики как будто специально для такого случая оставили в яме лестницу. А крышкой для колодца и вовсе служит старая дверь.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!