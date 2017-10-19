19.10.2017 | 12:50

Жители дома № 10 на улице Путевой опасаются повреждения незащищенных коммуникаций, обеспечивающих горячее и холодное водоснабжение.

В 2010 году соседнему дому грозило полное разрушение. В итоге жильцов переселили, а здание снесли.

«Страшно боимся, даже вот ночью трещит. Боимся от этого треска», - тревожилась тогда жившая в расселенном доме Валентина Павловна.

Теперь настала очередь беспокоиться их соседям из трех оставшихся строений - к ним холодная и горячая вода поступает через недавно образовавшийся пустырь.

«Раньше было здесь здание трехэтажное, был вход с улицы в подвал. Здесь трубы были, только другие, толстые. Они тут все переделали весной и так все открытым и оставили. Мороз хряпнет - и все замерзнет. Надо закрывать!» - высказал опасение местный житель Николай.

Кроме того, любой желающий может спуститься вниз и перекрыть воду, срезать трубы - коммунальщики как будто специально для такого случая оставили в яме лестницу. А крышкой для колодца и вовсе служит старая дверь.