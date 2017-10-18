18.10.2017 | 12:39

Жители первого подъезда дома № 16 в 1-м проезде Лобачевского страдают от отсутствия горячей воды.

«Холодная вода - хороший напор, а горячая вода потекла чуть-чуть - и все!» - рассказала о мучениях местная жительница Жанна.

В доме уже очень давно ожидают кипяток, но в кранах его пока нет.

Еще в мае во многих зданиях на Южной Поляне отключили горячую воду. Ремонт коммуникаций затянулся: июнь прошел, июль миновал, в конце августа кран выжал первую теплую на ощупь каплю, но дозы якобы горячей воды отмеривались очень скупо. Жанна сделала видео процесса для личного архива. На записи видно, что вода течет тонкой струйкой, к тому же, как прокомментировала пензячка, еле теплая.

«В конце сентября сантехники два раза приходили, посмотрели, проверили наши фильтры - у нас все нормально. То есть это, как они говорят, засорение труб», - рассказала Жанна.

В соседних двухэтажках никто не жаловался, там с напором и температурой воды все хорошо, проблема коснулась только дома № 16. Там горячая отсутствует и на первом этаже, и на последнем.

«Сегодня она еще что-то течет. Может быть, все на работе… А вот вечером, когда все собираются дома, она вообще течет в ниточку», - пожаловалась другая жительница этого дома Ольга.