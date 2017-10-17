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Из жизни | За 20 лет уроженка Латвии так и не приспособилась к жизни в Пензе

17.10.2017|14:10
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Благоустроенность Пензы печалит горожан. А печалиться есть чему - тротуар по улице Собинова яркий тому пример. Если идти по нему в направлении дома № 35 на проспекте Строителей, натыкаешься на столб, которым внезапно обрывается пешеходная дорожка в центре дороги. За 20 лет жизни в России латвийка Велта Казимировна к русскому подходу к наведению порядка на улицах так и не привыкла.

«Мы не понимаем, для чего столбы врезаются, и все! И хотя рядом дом ветеранов, надо было бы сделать нормальную к нему дорожку - так и не сделали ничего, тротуара нет до сих пор. К остановке мы идем по дорожке на газоне, вон какую тропу вытоптали уже», - рассказывает удивленная местными реалиями Велта Казимировна.

Есть сомнения насчет правильности и других уличных элементов.

«И вот зачем так сделали: переход и забор? Проход к школе закрыли, для чего это? Дети в основном идут в школу, а там нет тротуара, там грязь сплошная, и детям не пройти», - возмутилась женщина.

Обращает на себя внимание и сход на дорогу в районе зебры - там почему-то не подумали про асфальт, и пешеходы вынуждены идти прямо по земле и траве.

«Непонятно все в России, до моих мозгов это вообще не доходит. Мы в Латвии жили. Мой муж военный, переехали, а здесь все наоборот. Я приехала в Латвию, говорю мужу: «Хочу придраться, а придраться мне некуда!» К примеру, ходит мужик на станции у железной дороги, ищет, где бы что-то подмести, найти работу себе», - сравнила пенсионерка.

В Пензе искать подобного рода работу не приходится, однако делать ее не спешат.

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