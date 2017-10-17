17.10.2017 | 18:15

Сообщения о целой череде пропаж крышек люков и решеток ливнеприемников стали частым явлением. Например, на улице Крупской колодец расположен рядом с зеброй, напротив входа в Олимпийский парк. Прохожим ничего не угрожает: опасный участок находится там, где человек вряд ли пойдет. А вот автомобиль может угодить в ловушку, если водитель зазевается.

Подобные случаи, к сожалению, не редкость. Так, яма на Терновского притягивала к себе транспорт. В 2012-м туда угодила молодая пензячка на «Ладе».

«10 точно сюда попало», - уверена местная жительница.

«Поворачивала сюда направо и заехала», - рассказала об аварии на том же месте другая пензячка.

На улице Крупской коммунальщики установили предупреждающее ограждение. Кстати, пензенцы сообщили, что ливнеприемник открыт около двух-трех недель, а вот изгородь появилась гораздо позже.