Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|17 окт 2017|18:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  67.46  |  $  57.34
 

Из жизни | Пензенцы рискуют повредить машины из-за открытого люка на ул. Крупской

17.10.2017|18:15
Печать

Сообщения о целой череде пропаж крышек люков и решеток ливнеприемников стали частым явлением. Например, на улице Крупской колодец расположен рядом с зеброй, напротив входа в Олимпийский парк. Прохожим ничего не угрожает: опасный участок находится там, где человек вряд ли пойдет. А вот автомобиль может угодить в ловушку, если водитель зазевается.

Подобные случаи, к сожалению, не редкость. Так, яма на Терновского притягивала к себе транспорт. В 2012-м туда угодила молодая пензячка на «Ладе».

«10 точно сюда попало», - уверена местная жительница.

«Поворачивала сюда направо и заехала», - рассказала об аварии на том же месте другая пензячка.

На улице Крупской коммунальщики установили предупреждающее ограждение. Кстати, пензенцы сообщили, что ливнеприемник открыт около двух-трех недель, а вот изгородь появилась гораздо позже.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!