16.10.2017 | 15:09

За домом № 6 на улице Мира началось строительство парковки. Местные жители возмущены тем, что никто не спросил их разрешения на использование этой территории таким образом.

Одна из активисток попросила журналистов 11 канала не показывать ее лицо, так как женщина уже пострадала за высказанное мнение: ей угрожали. Она рассказала, что у многоэтажки постоянно паркуются машины, но в последнее время их стало очень много.

«Всех все устраивало, но вдруг кому-то, мы так поняли - какому-то крупному чиновнику, захотелось, чтобы была настоящая стоянка. Мы решили, что это начали по его просьбе», - пояснила пензячка.

Есть еще одна версия: предприниматели вложили деньги в расширение внутриквартальной дороги и строительство заездного кармана. Подрядчики в эти тонкости не вникали. Они просто выполняют задание.

«Стоянки здесь нет, просто расширяем дорогу. Машины загораживают проезд, а нужно, чтобы мамам и папам было удобно ходить с колясками», - пояснил представитель подрядной организации Вячеслав Тяпкин.

Журналисты 11 канала обратились к главе администрации Первомайского района Лидии Беляковой. Она рассказала по телефону: никто чиновников в известность не ставил, никаких действий не согласовывал. По факту перестройки внутриквартальной дороги организована проверка.