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Из жизни | Жители ул. Мира обеспокоены слухами о строительстве стоянки за домом № 6

16.10.2017|15:09
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За домом № 6 на улице Мира началось строительство парковки. Местные жители возмущены тем, что никто не спросил их разрешения на использование этой территории таким образом.

Одна из активисток попросила журналистов 11 канала не показывать ее лицо, так как женщина уже пострадала за высказанное мнение: ей угрожали. Она рассказала, что у многоэтажки постоянно паркуются машины, но в последнее время их стало очень много.

«Всех все устраивало, но вдруг кому-то, мы так поняли - какому-то крупному чиновнику, захотелось, чтобы была настоящая стоянка. Мы решили, что это начали по его просьбе», - пояснила пензячка.

Есть еще одна версия: предприниматели вложили деньги в расширение внутриквартальной дороги и строительство заездного кармана. Подрядчики в эти тонкости не вникали. Они просто выполняют задание.

«Стоянки здесь нет, просто расширяем дорогу. Машины загораживают проезд, а нужно, чтобы мамам и папам было удобно ходить с колясками», - пояснил представитель подрядной организации Вячеслав Тяпкин.

Журналисты 11 канала обратились к главе администрации Первомайского района Лидии Беляковой. Она рассказала по телефону: никто чиновников в известность не ставил, никаких действий не согласовывал. По факту перестройки внутриквартальной дороги организована проверка.

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Гость|16.10.2017 18:48|

надеюсь платная?

миллиона полтора на постройке отмоют?

Гость|16.10.2017 19:16|

Жоповозы могут только срать на всех!

Гость|16.10.2017 20:01|

Один человек вышел на защиту лесопарковой зоны на Западной Поляне, один - заступился за придомовую территорию...Остальные - молчат... Как Русь стоит, в основном молчим...

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