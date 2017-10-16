16.10.2017 | 16:04

На проспекте Строителей несколько дворов затопило холодной водой. Утечка обнаружилась в подвале 57-го дома. Техническое подполье полностью залито, жидкость поднялась до такого уровня, что заполнила нижнюю часть полуподземного входа.

Авария случилась очень рано. Хотя подачу воды перекрыли, из подвала еще долго текло.

«Водопады! Это еще сейчас потише стали, водопады-то. Вода сильнее шла, я даже там провалилась. Пошла в магазин, провалилась, пришла, говорю: «Сейчас вызову 11 канал», - прокомментировала ситуацию местная жительница Людмила Александровна.

Стоящие ниже по улице дома тоже пострадали. Несмотря на то, что коммунальщики вырыли русла для оттока жидкости и пустили ее в колодцы, часть воды ушла под соседние строения.

«Это еще сейчас отключили. Запрудили здесь, подвалы все полны. Сантехника я не нашел, хотел сантехника позвать, чтобы показал он - там в подвале по пояс воды. Вот и думайте, с кого будут брать деньги за эту холодную воду», - посетовал житель дома № 57 на проспекте Строителей Юрий.

«Везде идет, и туда, и сюда. 59-й дом тоже жалуется, и в 32-й дом идет», - рассказала о масштабах бедствия Людмила Степановна.