13.10.2017 | 18:21

Похоже, что на этой неделе в Пензе гостили последние погожие деньки в 2017 году. Яркое солнце, золото парков и скверов, картинное полотно голубого неба с контрастными, размашистыми, словно оставленными художником-импрессионистом мазками белого.

Несколько дней пензенцы наслаждались настоящим бабьим летом. Погода звала горожан на прогулку, благо зеленых зон, которые теперь стали золотыми, много.

«В этом году мне не очень нравится погода, но вот конкретно сегодня нравится все!» - поделился мнением один из гуляющих на Олимпийской аллее пензенцев.

«Прекрасная осень! Вы знаете, говорят, что у природы нет плохой погоды. Сегодня прекрасная погода. Хочу всем пожелать здоровья, успехов и удачи. Вот на «Титанике» были богатые люди, все у них было, а удачи не было», - отметила другая горожанка.